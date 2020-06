EU gir 300 millionar euro til vaksinekonferanse i London

utenriks

– Eg håpar dette toppmøtet blir augneblinken der verda kjem saman for å sameine menneskja i kampen mot sjukdom. Eg ber dykk bli med og styrke denne livreddande alliansen og starte ein ny æra for globalt helsesamarbeid, heiter det i opningstalen Boris Johnson skal halde torsdag ettermiddag.

Målet er altså å skaffe 6 milliardar pund – nærare 72 milliardar kroner. Pengane skal sørgje for at 300 millionar fleire barn kan få vaksinar i dei fattigaste landa i verda innan 2025.

– Vi veit at vaksinar verkar. Derfor ber vi om pengar så Gavi kan halde fram med å redde millionar av barn og verne alle mot smittsame sjukdommar, heiter det i Johnsons manus.

Representantar frå over 50 land, inkludert 35 stats- og regjeringssjefar, deltek på givarkonferansen i London. Pengane skal gå til Den globale vaksinealliansen (Gavi).

EU-kommisjonen opplyser at dei gir 300 millionar euro – rundt 3,2 milliardar kroner – til Gavi. For ein månad sidan lanserte kommisjonen ein liknande konferanse der målet var å skaffe pengar til utvikling av ein vaksine mot covid-19. Der var målet å skaffe 7,5 milliardar euro, eit mål som nesten vart nådd same dag. Hittil er det komme inn 9,8 milliardar euro til dette initiativet.

