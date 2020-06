Covid-19 blir kopla til auka tjuvjakt i Indonesia

utenriks

– Folka våre fann mange fleire snarer og feller i skogen i mars, april og mai, enn tidlegare månader, seier viltkoordinator Dedi Yansyah i Leuser Conservation Forum.

– På grunn av isolasjonstiltak som følgje av covid-19, har folk altfor mykje ledig tid, så dei går på jakt – både for pengane og for å få mat, seier han.

Skogane på Sumatra husar fleire av verdas mest trua artar, som orangutang og sumatratiger. Tjuvjegerane går mellom anna etter hjort, serovgeiter og tigrar, ifølgje Yansyah.

Dana Tarigan i miljøverngruppa Walhi seier den auka tjuvjakta kjem av at viltoppsynet har færre patruljar etter at fleire verneområde er stengde for turistar på grunn av koronautbrotet.

– Tryggingspersonellet til styresmakta er opptekne med covid-19, men òg før utbrotet var handhevinga av reglane svak, seier Tarigan.

