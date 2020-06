USAs gater fulle av demonstrantar trass i portforbod

utenriks

Den omfattande protestbølgja viser ingen teikn til å gi seg, ei dryg veke etter at afroamerikanske George Floyd (46) døydde i samband med ein politiarrestasjon på eit fortau i Minneapolis.

Over 20.000 medlemmer av Nasjonalgarden har vorte utplasserte i 29 delstatar for å handtere opptøyar og vald. New York har nekta å setje inn Nasjonalgarden mot demonstrantane sjølv om Trump meiner det er nødvendig for å stanse det han i ei Twitter-melding omtalar som «skurkar og taparar».

Borgarmeister Bill de Blasio får likevel kritikk av New Yorks guvernør Andrew Cuomo, som meiner at byen har undervurdert situasjonen og ikkje gjort jobben sin.

På Manhattan i New York er ei rekkje butikkfasadar øydelagde etter hærverka og plyndringane måndag. Nesten 700 er arresterte, og de Blasio har forlengt portforbodet til å gjelde heile veka.

I New York City vart det òg tysdag meldt om enkelte plyndringar, men demonstrasjonane var stort sett fredelegare både her og i andre delar av landet enn dagen før. Næringsdrivande hadde spikra opp plater for å verne forretningane sine i frykt for at situasjonen skulle bli like ille som kvelden før. Mange menneske vart verande i gatene etter at portforbodet tredde i kraft, og fleire vart arresterte.

Sperra park

Tusenvis av demonstrantar ved Det kvite hus i Washington vart måndag jaga bort med tåregass, gummikuler og politifolk på hestar slik at Trump skulle kunne spasere til ei kyrkje og bli teke bilde av saman med dottera og justisministeren. Tysdag stilte prestar opp saman med demonstrantar ved kyrkja, der dei bad og delte ut vassflasker.

Det vart òg arrangert ein ny stor demonstrasjon eit kvartal unna Det kvite hus, der politifolk i tungt utstyr hadde teke oppstilling bak eit kjettinggjerde. Gjerdet var sett opp for å sperre tilgjenget til Lafayette Park, som ligg rett overfor Det kvite hus.

– I går kveld gjekk det langt over kva eg kan godta, seier Jessica DeMaio (40), som før første gong har slutta seg til protestane.

– Å vere her er betre enn å vere heime og føle seg makteslaus, seier ho.

Høflege demonstrantar

Demonstrantane viste ingen teikn til å gå heim då portforbodet tredde i kraft klokka 19 lokal tid, men trass i åtvaringar om at politiet ville gå endå kraftigare til verks enn dagen før, var situasjonen mindre anstrengt.

Folkemengda heldt seg roleg, nærast høfleg. På eit tidspunkt bua folk til ein demonstrant som klatra opp i ein lysstolpe og tok ned eit gateskilt. Vedkommande vart møtt med slagordet «Fredeleg protest!»

Det var òg demonstrasjonar i Los Angeles, Miami, St. Paul, Houston og ei rekkje andre byar. I Houston snakka politisjefen til demonstrantane og lova reformer som skal sikre likebehandling for svarte og kvite i rettsvesenet.

Cirka tolv drepne

Den siste veka er om lag tolv personar drepne i samband med protestar og opptøyar, medan nesten 8.000 personar er arresterte, ifølgje ei oversikt frå nyheitsbyrået AP.

Måndag vart fem politifolk skotne og såra. For den eine, som vart skoten i Las Vegas, er tilstanden alvorleg.

Guvernørar og ordførarar over heile landet, republikanarar så vel som demokratar, har teke avstand frå Trumps trussel om å setje inn hæren. Nokre av dei seier det er unødvendig, medan andre stiller spørsmål ved om regjeringa har lov til å gripe inn på denne måten og peikar på at det kan føre til ei farleg opptrapping.

Ei ikkje namngitt kjelde i Det kvite hus seier at presidenten ikkje har det travelt med å setje inn militæret, og at målet var å presse guvernørane til å utplassere fleire medlemmer av Nasjonalgarden, ein styrke som kvar enkelt delstat har kontroll over.

Politimannen som pressa kneet sitt mot halsen til George Floyd, Derek Chauvin, er arrestert og sikta for aktlaust drap. Statsadvokat i Minnesota, Keith Ellison, seier at påtalemakta arbeider raskt for å avgjere om dei tre andre politibetjentane som var til stades under arrestasjonen, også skal siktast. Alle fire fekk sparken kort tid etter at Floyd døydde.

