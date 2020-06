Stor overdøyelegheit i Spania

utenriks

Tala frå det spanske statistiske sentralbyrået viser korleis koronapandemien førte til stor overdøyelegheit.

Mellom 30. mars og 5. april vart det til saman registrert 20.575 dødsfall i Spania. Dette var 155 prosent fleire enn i same veke i fjor, då 8.081 dødsfall vart registrerte.

Frå årsskiftet og fram til no er talet på dødsfall 24 prosent høgare enn normalt.

Overdøyelegheita tyder på at pandemien har teke fleire liv enn det offisielle dødstalet tilseier. Ei av årsakene er at det offisielle dødstalet i Spania ikkje omfattar dei som døyr av covid-19 utan å ha vorte testa for sjukdommen.

(©NPK)