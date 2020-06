Ni sivile drepne av vegbombe i Afghanistan

utenriks

Fem personar vart såra i angrepet, seier talsmann i Jamal Nasir Barekzai i det regionale politiet. Ein talsmann for guvernøren stadfestar talet på drepne og seier det var kvinner og barn blant offera.

Ingen har teke på seg ansvaret for angrepet, men Barekzai legg skulda på Taliban.

Vegbomba gjekk av dagen etter at ein imam og ein person som hadde komme for å be, vart drepen i eit bombeangrep mot ein populær moské i hovudstaden Kabul. Taliban fordømde det angrepet.

Måndag vart sju sivile drepne av ei vegbombe nord i landet. FN ber Taliban slutte å bruke slike «ulovlege, improviserte miner».

(©NPK)