utenriks

Ifølgje sesongjusterte tal frå EUs statistikkbyrå Eurostat er det omtrent på same nivå som før koronapandemien slo til for fullt. I januar var arbeidsløysa 7,3 prosent i dei 19 eurolanda og 6,5 prosent for heile EU.

Samanlikna med andre land og regionar har arbeidsløysa berre auka moderat. I USA er arbeidsløysa på 14,7 prosent, drygt ti prosentpoeng meir enn for ein månad sidan. Ei viktig forklaring er at mange i Europa nyttar seg av permisjonsordningar i staden for å gå til oppseiingar.

(©NPK)