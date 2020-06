Maduro og Guaidó skal samarbeide om virushandtering

utenriks

Dei to bitre fiendane, som begge hevdar dei er Venezuelas rettmessige president, skal koordinere forsøka på å samle pengar med hjelp frå Den panamerikanske helseorganisasjonen (PAHO).

Kommunikasjonsminister Jorge Rodriguez opplyste om avtalen på statleg TV onsdag.

Guaidó-leiren har òg tidlegare uttalt at det har vorte signert ein avtale om teknisk samarbeid knytt til koronahandteringa. Dei har opplyst at PAHO vil få middel som sikrar at pengane som skal gå til krisa, blir kanaliserte til internasjonale organisasjonar og ikkje til Maduro-regimet.

Guaidó er anerkjent som presidenten i landet av ei rekkje land, blant dei USA.

USAs ambassade i Caracas, som er stengde, stiller seg positive til avtalen.

– Det er eit viktig steg, men berre ein demokratisk overgang kan redde Venezuela frå katastrofe, skriv dei på Twitter.

Styresmaktene i Venezuela gir opp at 1.819 personar er smitta av koronaviruset, men mange antek at dei reelle tala er langt høgare.

