Fleirtalet i nasjonalforsamlinga gjekk onsdag inn for tidlegare visestatsminister Hoti som ny statsminister med knappe 61 av 120 stemmer.

44 år gamle Hoti tek over for Albin Kurtis regjering som fall etter eit mistillitsforslag over handteringa av koronautbrotet i mars.

Hoti er ein leiande figur i sentrumshøgrepartiet Kosovos demokratiske liga (LDK).

