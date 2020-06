Kina heldt tilbake koronainformasjon

utenriks

Det er nyheitsbyrået AP som har fått tilgang til dokumenta, som viser ein frustrasjon i WHO over å ikkje få tilgang til nødvendig informasjon for å kjempe mot spreiinga av koronaviruset.

WHO lovprisa Kina fleire gonger for å gjere ein god jobb med å kjempe mot koronaviruset og takka landet for umiddelbart å dele informasjon om den genetiske samansetninga til viruset.

Trass støtteytringane gjekk det meir enn ei veke før informasjonen vart delt. Årsaka skal vere streng informasjonskontroll i det kinesiske helsevesenet, viser fleire intervju og interne dokument.

