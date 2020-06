Fleire guvernørar motset seg oppfordring frå Trump

utenriks

USAs forsvarsminister Mark Esper ønsket at mellom 3.000 og 5.000 medlemmer av den militære styrken skulle sendast til den amerikanske hovudstaden som del av ei stor styrkeoppvisning i regi av Donald Trumps regjering.

Det skulle skje som svar på dei omfattande demonstrasjonane og opptøyane mot rasisme og politivald etter at 46-åringen George Floyd døydde under ein hardhendt arrestasjon i Minneapolis.

Nei frå Virginia og Delaware

Guvernør Ralph Northam i Virginia avviser førespurnaden. Northams stabssjef Clark Mercer seier Trumps utsegner i ein telefonsamtale med guvernørane måndag, der han sa dei var «svake» og måtte «dominere» gatene, var ei av årsakene til avgjerda.

– Presidentens kommentarar til guvernørane auka bekymringa vår for korleis nasjonalgarden ville bli brukt, seier han.

Trump sa måndag at han var presidenten for lov og rett og trua med mobilisere det amerikanske forsvaret for å dempe uroa mange stader i USA.

Guvernør John Carney i Delaware seier han ikkje har sendt soldatar til Washington fordi borgarmeisteren i hovudstaden, Muriel Bowser, ikkje har bede om ekstra hjelp, ein grunn òg Northam gav opp.

New York motvillig

New Yorks guvernør Andrew Cuomo sa tysdag at han ikkje var klar over noka oppfordring om å sende soldatar frå nasjonalgarden i New York til Washington. Ein slik førespurnad hadde uansett ikkje vorte innvilga fordi det er behov for troppane heime, sa Cuomo.

Ein rådgivar for borgarmeisteren, Richard Azzopardi, opplyser at delstaten er beden om å unnvere 200 soldatar frå nasjonalgarden. Avgjerda om å avslå førespurnaden vart teken på eit nivå som ikkje involverer Cuomo.

Trump har vore særleg kritisk til korleis dei valdelege opptøyane og plyndringa har vorte handtert i metropolen New York.

– NYC, kall inn nasjonalgarden. Skurkane og taparane riv deg frå kvarandre, tvitra Trump tysdag.

Pennsylvanias guvernør Tom Wolf seier han har vorte spurd, men at han framleis vurderer oppfordringa. Andre guvernørar har vore meir imøtekommande.

Nasjonalgarden opplyser at nærare 1.500 soldatar er sende til Washington tysdag og at fleire kjem onsdag.

