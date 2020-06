Boeing betaler erstatning til reiselivskonsernet TUI for MAX-problem

utenriks

Dei økonomiske detaljane i avtalen er ikkje kjende, men TUI seier han dekkjer ein betydeleg del av dei økonomiske tapa selskapet har hatt. Avtalen omfattar òg ei utsetjing på inngåtte avtalar om nye fly.

Det internasjonale reiseselskapet, som har hovudkvarter i Tyskland, eig femten 737 MAX. Flya vart sette på bakken i mars i fjor etter at fly av same type styrta i Etiopia og i Indonesia hausten 2018. TUI har opplyst at det kostar dei mellom 220 og 245 millionar euro, altså opptil 2,6 milliardar kroner, å ha flya på bakken til september.

Boeing har starta opp igjen produksjonen av flytypen, sjølv om han framleis ikkje er godkjend av det amerikanske luftfartsverket FAA. Produksjonen vart stansa i januar, fordi det var tvil om flya nokon gong ville få løyve til å flyge igjen.

I mars og april kansellerte ulike flyselskap ordre på 258 fly. Flyprodusenten melde nyleg at dei reduserer bemanninga med over 12.000 tilsette.

