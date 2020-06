Biden eitt steig nærare nominasjonen

utenriks

Veljarar over heile USA måtte rette seg etter portforbod, smitteverntiltak og soldatar frå nasjonalgarden då dei tysdag avla stemme i nominasjonsvalet før presidentvalet i haust.

Mange venta i fleire timar for å stemme, i nokre tilfelle etter at stemmelokala var stengde, då kapasiteten var kraftig redusert for å hindre koronasmitte. Nokre stader, som i Montana, vart det stemt per post.

Biden starta med å vinne enkelt i Indiana, som var den første delstaten som stengde vallokala. Deretter sikra han sigeren i Pennsylvania, Maryland, Rhode Island, Sør-Dakota, New Mexico og Montana,

Også District of Columbia heldt primærval tysdag, men resultata er ikkje klare.

Nærmar seg nominasjon

Den tidlegare visepresidenten kom nærare dei 1.991 delegatane han treng for å bli utpeika som Demokratanes presidentkandidat på landsmøtet i sommar.

I denne omgangen var det Pennsylvania som baud på flest delegatar, og Biden har no 1.919 delegatar, viser ei oppteljing frå NBC News.

Primærvala i Georgia og West Virginia neste veke kan gi Biden delegatane han treng.

Til saman sju delstatar heldt primærval tysdag, i tillegg til District of Columbia. Fire av delstatane skulle i utgangspunktet halde vala i april, men dei vart utsette på grunn av koronakrisa.

Trump mot Biden

President Donald Trump vann Republikanaranes primærval i Indiana, Rhode Island, Maryland, New Mexico, Montana og Pennsylvania.

Den sitjande presidenten sikra seg allereie i mars nominasjonen som Republikanaranes presidentkandidat.

Presidentvalet i haust kjem, med mindre det skjer noko heilt spektakulært, til å stå mellom Trump og Biden, men partireglar gjer at dei to først må samle eit fleirtal av delegatane frå nominasjonsvalet i delstatane.

