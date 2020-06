utenriks

Det er fem kvinner blant soldatane, som «frivillig har uttrykt ønske om å delta», heiter det i den offisielle fråsegna.

Russiske forskarar har jobba for å utvikle ein vaksine så raskt som mogleg. Eit statleg laboratorium som samarbeider med forskarane til forsvaret, kunngjorde for to veker sidan at dei hadde testa ein vaksine på frivillige tilsette, utan å finne biverknader.

Det er registrert over 420.000 smitta og 5.000 dødsfall i Russland.

