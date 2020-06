Over 5.000 koronadødsfall i Russland

utenriks

Samtidig har det vorte registrert nesten 8.900 nye smittetilfelle. Rundt 424.000 menneske har så langt vorte stadfesta smitta i Russland, det tredje høgaste talet etter USA og Brasil.

Talet på nye smitta per dag er lågare enn i midten av mai, då det vart rapportar rundt 11.000 nye tilfelle i døgnet.

Russland har no byrja å lempe på smitteavgrensingstiltaka, etter ni veker med nedstengingar.

Tysdag skal Russlands president Vladimir Putin møte statsminister Mikhail Misjustin for å diskutere korleis landet skal byrje gjenopningsprosessen.

Kritikarar har åtvara om at dei offisielle smitte- og dødstala er lågare enn det reelle talet. Dei er bekymra for at ei gjenopning kan føre til at virusspreiinga igjen aukar.

(©NPK)