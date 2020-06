Minst 5.600 arresterte i demonstrasjonar i USA

utenriks

Det viser ei oppteljing nyheitsbyrået AP har gjort basert på pressemeldingar frå ulike politiavdelingar, Twitter-meldingar og rapportar i media.

Demonstrasjonane starta etter at Floyd døydde 25. mai i Minneapolis. Han døydde av kveling som følgje av trykk mot nakken og ryggen etter at ein politibetjent pressa den afroamerikanske 46-åringen i bakken i fleire minutt. Det skjedde sjølv etter at Floyd sa han ikkje fekk puste og slutta å røre seg. Betjenten er sikta for drap.

Arrestasjonane har komme i takt med at demonstrasjonane har vorte meir og meir valdelege, og etter at president Donald Trump har bede lokale styresmakter bli tøffare mot demonstrantane.

I Minneapolis har 155 personar vorte arresterte. I storbyane er talet endå høgare, med nærare 800 i New York og meir enn 900 i Los Angeles.

