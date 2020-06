Merkebutikkar plyndra i New York

utenriks

Styresmaktene hadde innført portforbod mellom klokka 23 måndag kveld og klokka 5 tysdag morgon lokal tid, i eit forsøk på å roe situasjonen i byen. Dei siste dagane har kraftige samanstøytar og tilfelle av plyndring følgt i kjølvatnet av fredelege demonstrasjonar mot politivald.

Politiet greip ikkje inn mot demonstrantar som marsjerte fredeleg gjennom gatene i både Manhattan og Brooklyn etter at portforbodet tredde i kraft. Men dei greip inn mot folk som knuste vindauga til fleire butikkar og stal med seg det dei kunne bere av varer.

Varehuset Macy's vart ramma av plyndring, så vel som ein Nike-butikk og fleire elektronikkutsal.

Både New Yorks borgarmeister Bill de Blasio og guvernør Andre Cuomo, begge demokratar, har sagt at dei støttar folks rett til å protestere fredeleg i kjølvatnet av at afroamerikanske George Floyd døydde under ein brutal arrestasjon i Minneapolis. Men plyndring er ikkje akseptabelt, understrekar de Blasio.

– Vi kan ikkje la vald undergrave bodskapen no, sa han.

Borgarmeisteren har meldt at portforbodet vil starte allereie klokka 20 tysdag kveld. Hans eiga dotter, Chiara de Blasio (25) var blant dei som vart arresterte for ikkje å ha følgt ordren til politiet om å fjerne seg frå ei gate der det gjekk føre seg protestar i Manhattan laurdag. Ifølgje faren opptredde ho fredeleg, og ho skal ha sagt at ho trudde ho gjorde som politiet sa.

Guvernør Cuomo har òg kritisert enkelte politifolk for å ha eggja situasjonen ved framferda si.

