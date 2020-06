Først koronadødsfall i overfylt rohingya-leir

utenriks

Den 71 år gamle mannen døydde tysdag morgon, to dagar etter at han testa positivt for viruset, opplyser lokale helsestyresmakter. Ni personar i familien til mannen er sett i karantene.

Så langt har 30 personar testa positivt for viruset i leiren. Som følgje av utbrotet er dei over 700.000 bebuarane i leiren innestengde, og berre helsearbeidarar med akutte oppdrag får lov til å komme inn.

Om lag 1 million rohingyaer har dei siste åra flykta frå Myanmar til Bangladesh, dei fleste i samband med ein brutal militæroperasjon i 2017.

(©NPK)