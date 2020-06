Moskva lettar på koronarestriksjonane

utenriks

Moskva med sine 12 millionar innbyggjarar har vore episenteret for utbrotet i Russland, og oppmjukninga måndag kjem etter at president Vladimir Putin kunngjorde at epidemien i landet har passert toppen.

Det betyr at kjøpesenter og parkar opnar etter å ha vore stengde sidan 30. mars. Innbyggjarane fekk nyleg lov til å forlate heimane sine for å ta korte turar på butikken, gå tur med hunden eller gjennomføre nødvendige jobbreiser.

Mange har latterleggjort borgarmeister Sergei Sobyanins nye reglar for å regulere mosjon og trening. Som eit to veker langt eksperiment får innbyggjarane lov til å gå tur til faste tidspunkt basert på heimeadressa.

«.Gåturer er lov mellom klokken 9 og 21, men ikke mer enn tre ganger ukentlig – to ganger på ukedager og én gang i helgen», skreiv Sobyanin på bloggen sin.

Dei nye reglane seier at folk kan jogge eller mosjonere, men at dei må bruke maske.

(©NPK)