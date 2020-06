FN positiv til flykorridorar for å styrkje turisme

utenriks

Slike korridorar kan utgjere første steget for å rette opp igjen internasjonale samband, seier generalsekretær i FNs turismeorganisasjon (UNWTO), Zurab Pololikashvili.

Forslaget har allereie skote fart i delar av Europa. Spanske turiststyresmakter på Balearene, øygruppa som mellom anna omfattar Mallorca, har føreslege at tyske turistar kan få flyge til dei populære ferieøyane så raskt som mogleg.

Hardt ramma

Talet på turistar på verdsbasis har falle mellom 60 og 80 prosent i år som følgje av koronapandemien, ifølgje ein prognose frå UNWTO i byrjinga av mai.

Land med stor turismeindustri, både i Europa og andre stader i verda, har vorte hardt ramma på grunn av reiserestriksjonane som pandemien har ført til. Talet på besøkande frå utlandet har vorte kraftig redusert, og mange bedrifter slit med å overleve.

Kritiserer reiserestriksjonane

Dei siste dagane har kjende attraksjonar som Pompeii i Italia og Fødselskyrkja i Betlehem gjenopna, men reiserestriksjonar verda over har ført til at mange turiststader framleis er nærast tomme for folk.

UNWTO har motsett seg reiserestriksjonane frå byrjinga av, opplyser Pololikashvili. Han kritiserer koordineringa av nedstengningstiltaka verda over og kallar den kaotisk.

Foreslår tiltak

Pololikashvili ber EU om ikkje berre å gjenopne turismen innan Unionen, men også til utenforland som Tyrkia. Argumentet hans er at det uansett ikkje er mogleg å sikre seg 100 prosent mot viruset.

Tiltak som såkalla helsepass, betre kommunikasjon, rask covid-19-testing og temperaturmålingar av reisande kan alle vere gode tiltak for å redusere risikoen, meiner Pololikashvili.

