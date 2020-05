Kraftig nedgang i talet premature fødslar i Danmark

utenriks

Statens Serum Institut og Rigshospitalet i København har undersøkt fødselstala for dei fem siste åra og funne at det var ein markert nedgang i talet for tidleg fødde mellom 12. mars og 14. april i år, samanlikna med tidlegare år.

31.180 fødslar er inkluderte i studien, blant dei 1.566 premature fødslar der barnet kom til verda før veke 37 i svangerskapet.

Det samla talet på fødslar har vore omtrent det same i år som i tidlegare år, men talet som blir fødde for tidleg har falle med 90 prosent.

Årsaka er truleg at gravide kvinner til liks med alle andre danskar har måtta endre åtferd som følgje av koronatiltaka, og at dette har hatt ein førebyggjande effekt.

