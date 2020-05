Desinformasjon og mangel på testing pregar virushandtering i koronaherja Manaus

utenriks

Ein kvit varebil køyrer i midten av mai inn i ei roleg gate i den brasilianske byen Manaus, djupt inne i Amazonas. Kvitkledde menn ber ei tom kiste ut av bilen og tek han med seg inn til det blå huset der Egdar Silva heldt til to dagar med høg feber før han trekte sitt siste andedrag 12. mai.

– Det var ikkje covid-19, seier Silvas dotter Eliete das Graças til mennene frå gravferdsbyrået. Ho insisterer på at den 83 år gamle faren hennar døydde av alzheimer, ikkje som følgje av virussjukdommen som har herja sjukehuset i byen dei siste vekene.

Ingen veit kva han døydde av, fordi han, som så mange andre som har vorte sjuke i Manaus, ikkje har vorte testa. Legen som signerer papira, ser aldri på liket før han fastset dødsårsaka: «Hjartestans». Dødsfallet blir ikkje ført inn i statistikken over dei i Brasil som har døydd etter å ha vorte smitta av koronaviruset.

Hardt ramma

Manaus, som har rundt 2 millionar innbyggjarar, er blant byane i Brasil som er hardast ramma av koronaviruset. Som følgje av fråværet av testing avviser mange, som Silvas dotter, at dødsårsaka er smitte. Det er dermed anslått at dei offisielle tala ligg langt under dei reelle.

Doktorar og psykologar meiner fornektinga blant mange i Manaus kjem av ei blanding av desinformasjon, låg utdanning, utilstrekkeleg testing og sprikjande beskjedar frå styresmaktspersonar. Fleire falske nyheitssaker om koronaviruset har fått fotfeste i Manaus, og mange trur ikkje på faren.

– Meininga mi er at dei finn på dette og prøver å tene pengar på det, seier 54 år gamle Israel Reis utanfor fiskemarknaden i byen, utan å spesifisere kven han meiner med «dei».

Travel laurdag

På ein laurdag for ikkje lenge sidan, men lenge etter at helsevesenet i Manaus verkeleg byrja å få problem, strøymer folk til ein lokal marknad i byen. Anten uvitande om behovet for sosial distansering, eller berre uinteresserte. Truande går i kyrkjene i byen.

Kistene som kjem i båtar langs elva i byen, stansar ikkje dei unge frå å feste.

Styresmaktene i Brasil har anslått at koronaviruset vart spreidd til Manaus i mars, midt i regnsesongen. Byen ligg avskore frå resten av Brasil, men er samtidig internasjonal. Mange turistar kjem til byen i båt, og forretningsfolk flyg jamleg inn.

Inga oversikt

Guvernør Wilson Lima i delstaten Amazonas, som er ein alliert av Bolsonaro, tona først ned kor alvorleg virusutbrotet var. Seinare vart det innført enkelte tiltak for å stanse spreiinga.

– Det er ingen tvil om at dei fleste har døydd på grunn av covid-19. Vi har ingen anna forklaringa enn at det er covid-19, seier han.

Samtidig vedgår guvernøren at mangelen på testing gjer at det nesten er umogleg å ha ein idé om kor mange i delstaten som er smitta.

Men trass i at det er blir testa lite, er det liten tvil om at delstaten er hardast ramma i landet målt per innbyggjar, med over 1.700 dødsfall.

Lagar massegraver

Det første dødsfallet i byen knytt til koronasmitte vart registrert 25. mars, og dødsfalla har sidan auka raskt. Det har døydd nesten tre gonger så mange i april og mai som vanleg.

Den offentlege kyrkjegarden Nossa Senhora Aparecida har måtta fjerne eit område med tropisk regnskog for å gjere plass til massegraver. Avgjerda har vorte møtt med motstand frå pårørande.

Dei spør om kvifor dei må gravleggjast sånn, viss det ikkje finst bevis for at dei døydde etter å ha vorte smitta av koronaviruset.

Elire das Graças, 83 år gamle Egdar Silvas dotter, håpet at faren hennar kunne gravleggjast på ein sømeleg måte. Slik gjekk det ikkje. Dei kvitkledde mennene som henta faren hennar, la liket i ei kiste som vart forsegla, og sidan sendt for å gravleggjast.

– Ein person kan ikkje eingong døy med verdigheit. Han kjem til å vere ei natt i ein frysar medan vi kunne vakt over han heime! seier ho.

