Zuckerberg: Sosiale medium bør ikkje vere vaktarar av sanninga

utenriks

Fråsegna kjem etter at USAs president Donald Trump gjennom ein presidentordre truar med å regulere sosiale medium og viser ein klar forskjell på selskapa Facebook og Twitter.

Det var merkinga til sistnemnde av to Trump-meldingar som villeiande, som førte til forarging hos den amerikanske presidenten. Tysdag tvitra han at røysting per post ville føre til valfusk. Twitter la til ei lenkje til fakta som viser det motsette. Trump svarte torsdag med ein eigen presidentordre som skal slå ned på det han kallar sensuren til sosiale medium.

– Eg trur ikkje Facebook eller andre plattformer på internett generelt bør vere vaktarar av sanninga, seier Zuckerberg i eit intervju med kanalen CNBC.

Zuckerberg seier at medan Facebook ikkje vil bestemme kva som er sant eller ikkje, har selskapet grenser for kva informasjon som kan publiserast. Det inkluderer mellom anna falske opplysningar om medisin og helse, undertrykking av veljarar og svindel.

– Eg trur generelt at det er viktig å gi rom for mange stemmer som mogleg og vise særleg omsyn til det politisk ordskiftet, seier han.

(©NPK)