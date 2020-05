Vidaregåande skular og høgskular i Sverige blir gjenopna

utenriks

Regjeringa gir klarsignal til å gjenopne vidaregåande skular som normalt frå 15. juni, men elevar som ikkje tek sommarskule, blir ikkje merka dei nye tilrådingane før neste skuleår.

– Elevar i vidaregåande skule som treng sommarskule, får no òg moglegheit til å studere på skulen i sommar, sa Anna Ekström på ein pressekonferanse fredag.

Til hausten skal høgskular, universitet og annan vaksenopplæring i Sverige vere klare for ordinær verksemd.

Dei nye tilrådingane føreset at smittespreiingssituasjonen ikkje blir endra.

Nærare 36.000 har til no fått påvist koronasmitte i Sverige, og av dei er over 4.200 døde. Sverige ligg nesten i verdstoppen, målt etter dødsfall per innbyggjarar.

(©NPK)