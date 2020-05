Mona Juul presenterte Noregs FN-kandidatur

utenriks

Under eit virtuelt møte i WFUNA, den internasjonale organisasjonen for FN-samband, understreka Juul at FN er ein hjørnestein i norsk utanrikspolitikk, og at Noreg er ei uavhengig stemme som ikkje er med i nokon av dei store blokkene.

Ho la vekt på behovet for global solidaritet aldri har vore høgare i ei tid då multilateralisme er under press og verda står midt i koronakrisa.

– Det er stadig viktigare at alle land, små og store, står opp for FN og internasjonalt samarbeid, sa ho.

Ho trekte fram Noregs store bidrag til FN og Noregs rolle i fredsmekling, ikkje minst i Midtausten, mellom anna med Oslo-avtalane, der ho sjølv spelte ei rolle.

– Noreg er alltid upartisk, men ikkje verdinøytralt. Vi står for dialog, vil lytte til alle partar og utøve eit pragmatisk diplomati, påpeika ho.

Under spørsmålsrunden understreka Juul Noregs arbeid for reform i FN, ikkje minst ei utviding av FNs tryggingsråd med både permanente og ikkje-permanente medlemmer.

Særleg peika ho på den historiske urettferda Afrika har vore utsett for, og behovet for at verdsdelen blir betre representert i Tryggingsrådet.

Valet på to kandidatar frå vestlege land, som finn stad 17. juni, står mellom Noreg, Canada og Irland. Noreg hadde sist sete i Tryggingsrådet i 2001–2002.

