Minnesotas guvernør lovar reaksjonar mot politifolk

– Eg forstår at mange har mista tilliten. Eg har ikkje tenkt å stå her og seie, som ein kvit mann, korleis de skal opptre. Men eg ber om dykkar hjelp til å rette opp igjen ro og orden, sa Walz på ein pressekonferanse fredag.

Han understreka at det er nødvendig at orden blir retta opp igjen for at det skal vere mogleg å søkje rettferd i dei tilfella som har forårsaka uroa.

Walz lova òg å ta eit oppgjer med den rasemessige forskjellen som ligg til grunn for uroa, men varsla òg at nasjonalgarden i delstaten blir sett inn for å rette opp igjen orden etter tre netter med opptøyar og plyndring i Minneapolis, skriv Reuters.

Uroa og protestane vart utløyste av hendinga måndag då Floyd, ein 46 år gammal afroamerikansk mann, døydde etter at ein kvit politimann hadde halde han nede med eit kne mot nakken i fleire minutt.

Walz bad òg om unnskyldning for at eit TV-team frå CNN vart arrestert og påført handjern medan dei filma protestane i nærleiken av ein politistasjon som torsdag vart sett i brann. Teamet vart seinare lauslate.

