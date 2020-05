FN med hasteappell om 23 milliardar kroner til Jemen

utenriks

Appellen kjem frå leiaren for FNs nødhjelpskontor, Mark Lowcock, i ein videokonferanse arrangert saman med Saudi-Arabia torsdag.

FN bad om 33 milliardar kroner i støtte til Jemen tidlegare i år, men har så langt berre fått inn om lag 15 prosent av summen.

Håpar på støtte frå Gulf-statane

Bistanden til det krigsherja landet i fjor kom i hovudsak frå andre land i regionen, inkludert Saudi-Arabia og Dei sameinte arabiske emirata.

Lowcock seier at han dei siste dagane har hatt dialog med leiarane av landa i regionen om støtte til Jemen, men at det så langt er usikkert kva utfallet vil bli. Han seier at kollaps i oljeprisen kan svekkje oppslutninga om internasjonal bistand.

– Er vi klare for å sjå Jemen ramle utfor klippa? spør Lowcock.

Må avslutte livsviktige program

Krigen i Jemen har gått føre seg sidan opprørsstyrkar tok kontroll over hovudstaden Sana i 2014, men blir sett på som ein avløysarkrig mellom Saudi-Arabia og Iran.

Meir enn 100.000 personar har vorte drepne, medan hungersnød og pandemiar har prega befolkninga.

Sist i rekkja kjem no koronautbrotet.

Lowcock seier at covid-19 spreier seg raskt i landet, som allereie opplever den største humanitære krisa i verda. Ei rekkje FN-organ står bak appellen om Jemen.

«Av dei 41 store FN-programma i Jemen vil meir enn 30 måtte stengje i løpet av dei neste vekene viss vi ikkje kan sikre meir pengar,» understrekar dei.

(©NPK)