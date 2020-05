Drapa på aktivistleiarar og tidlegare FARC-soldatar i Colombia held fram under stenginga

utenriks

– Det vi no ser i Colombia, er at kollegaene våre blir drepne kvar dag, fleire blir internt fordrivne og truslane held fram med å komme. Men ikkje noko skjer, seier aktivistleiaren Amparo Tolosa til NTB frå Colombias hovudstad Bogota.

Trass i at regjeringa i Colombia og geriljagruppa FARC i 2016 underteikna ein historisk fredsavtale, som Noreg bidrog med å leggje til rette, slit landet framleis med å få slutt på valden.

I åra etter fredsavtalen har drap på aktivistleiarar og tidlegare FARC-soldatar berre halde fram.

Nedstengingane som vart innførte i slutten av mars for å hindre spreiing av koronaviruset, har ikkje ført til noko nedgang i drapa. Det kjem fram i ein rapport publisert denne veka av tenketanken Fundación Ideas Pará La Paz (FIP).

Vedvarande auke

Drapsraten generelt i Colombia har gått ned med 13 prosent etter at president Ivan Duque i mars stengde ned landet og innførte portforbod.

Men drapa på aktivistleiarar har halde fram som før. I perioden januar til april i år har 49 slike blir drepne, ifølgje FIP.

– Det er som om regjeringa føretrekkjer covid-19, slik at dei kan skjule sanninga om kva som skjer med drapa på sosiale leiarar. Det er komplisert, for på mindre enn 72 timar har fem sosiale leiarar blir drepne i Colombia, seier Tolosa.

«Sosiale leiarar» er eit vanleg samleomgrep i Colombia som omfattar mellom anna leiarar for grupper som kjempar for menneskerettar og landsrettar, driv miljøkamp, men også urfolksleiarar og leiarar av lokalsamfunn.

Ba om vern

Under pandemien har fleire institusjonar og organisasjonar slått seg saman om eit opprop der dei krev at regjeringa og lokale styresmakter tek ansvar for sikkerheita deira.

Det er knytt uvisse til kor mange sosiale leiarar som har vorte drepne. FN har anslått 285 mellom 2016 og 2019, medan ei oppteljing basert på informasjon innhenta av ei rekkje organisasjonar, anslår at talet er 578.

– Blir ein leiar drepen her, skjer ikkje noko. Om ein drep ein menneskerettsforkjempar, skjer ikkje noko. Regjeringa har ikkje interesse av det, seier Tolosa.

Risikabelt arbeid

Blant drapa på aktivistleiarar så langt i år, har overvekta ramma grupper som jobbar med landrettar og urfolksrettar.

– Det er veldig risikabelt arbeid. Det kostar oss livet å arbeide mot miljøgifter i vatnet, ulovleg gruvedrift, og å kjempe mot utnytting av skogane, seier Tolosa.

Dei som står bak drapa, er mellom anna paramilitære grupperingar knytte til kriminelle som driv med ulovleg skoghogst, gruvedrift eller narkotrafikk.

Drep tidlegare FARC-medlemmer

Under koronapandemien har òg drapa på tidlegare medlemmer av FARC-geriljaen halde fram. Etter inngåinga av fredsavtalen i 2016 lova FARC å leggje ned våpena og betale for oppreising til offer. Samtidig vart geriljagruppa omgjort til eit politisk parti og vart garantert ti sete i nasjonalforsamlinga i landet.

Sidan då har 194 tidlegare FARC-soldatar vorte drepne, ifølgje avisa El Espectador. Hittil i år er 21 drepne, ti av drapa skjedde etter at koronapandemien nådde landet.

Carlos Eduardo Villaraga var gjennom 20 år mellom anna kommandant i FARC-geriljaen og bur i ein av reintegreringsleirane som vart sett opp for tidlegare FARC-soldatar i samband med fredsavtalen.

– Regjeringa bryr seg ikkje i det heile, seier han til NTB frå leiren, som ligg i utkanten av byen Icononzo i departementet Tolima.

Gir ikkje garantiar

Villaraga seier regjeringa ikkje har gitt garantiar for ytringsfridom, politisk deltaking eller sikra oppløysinga av paramilitære grupperingar.

– Regjeringa har motsett seg fredsprosessen og set opp hindringar. Dei bruker fred som propaganda for å styrkje krigsmaskineriet. Pengar som blir donerte frå andre land, blir brukte til andre ting, som militært utstyr, seier Villaraga.

Dei fleste drapa skjer i meir konfliktfylte departement, som Cauca, Antioquia, Nariño, Putumayo og Chocó, enn i Tolima der Villaraga bur.

(©NPK)