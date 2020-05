utenriks

Huawei har fått i oppgåve å byggje ut opptil 35 prosent av infrastrukturen som er nødvendig for å rulle ut det nye datanettverket i Storbritannia.

Ifølgje The Times ønskjer britane no å inngå eit samarbeid med USA og resten av G7-landa, og dessutan Australia, Sør-Korea og India, for å utvikle eigen 5G-teknologi.

Avisa The Telegraph skreiv førre veke at statsminister Boris Johnson har bede embetsverket førebu planar om å kutte ut Huawei innan 2023.

(©NPK)