Urolege grekarar tek fatt på gjenopninga

utenriks

Drygt to månader etter at Hellas stengde ned det meste, har vegen tilbake til eit normalt kvardagsliv byrja. Denne veka fekk serveringsstader grønt lys til å ta imot gjester utandørs, men berre viss dei følgjer eit strengt smittevernregime. Enkelte meiner reglane er så vanskelege å følgje at dei tviler på at det er umaken verd å gjenopne.

– Vi må desinfisere alt heile tida, vi har måtta tilsetje nokon for å vaske og halde auge med kundane, men dei greier det ikkje, seier Vangelis Daskalopoulos, som driv ein kafé i Aten.

– Eg veit ikkje korleis vi skal klare det, legg han til og erkjenner at han sit i klem mellom redselen for å bli smitta og redselen for å miste levebrødet.

Reglane om sosial distanse betyr at kafeane og restaurantane berre kan drive med 50 prosents kapasitet. Det må vere 70 centimeter mellom kundane og 1,7 meter mellom kvar stol. I tillegg kan det maks vere seks gjestar per bord.

Sakna kameratane

Likevel er det mange som også gleder seg over gjenopninga, ikkje minst eldre menn som er vane med å samle seg rundt kafébordet kvar einaste dag.

– Eg er så glad for å komme ut av isolasjonen dei siste månadene og ta opp kontakten med venner, seier pensjonisten Giorgos Karavatsanis.

– I Hellas har kafeen er sosial dimensjon, det er der hjartet til bydelen bankar, seier han.

Likevel er det venta at tre av ti kafear og restaurantar vil halde fram med å halde stengt fordi dei fryktar at det blir for dyrt å drive vidare.

– Bransjen er veldig uroleg når det gjeld korleis dette vil gå føre seg. Ingen kan spå om det er trygt nok for kundane å vende tilbake til kafear og restaurantar, seier Nikos Nifoudis i Thessaloniki catering initiativ til Atens nyheitsbyrå.

– Problema er bak oss

Den borgarlege statsministeren i landet Kyriakos Mitsotakis er likevel klar på at kvardagen må tilbake og at grekarane må sjå framover.

– Problema er bak oss, seier han til TV-stasjonen Star.

– Av dei 1.300 tilkommande til Hellas frå utlandet dei siste dagane, har det ikkje vorte oppdaga eit einaste koronatilfelle, legg han til.

Men han seier at han framleis er redd for kva konsekvensar pandemien vil ha for middelklassen i landet, sidan det er venta ein økonomisk tilbakegang på mellom 5 og 10 prosent i inneverande år.

Pandemien ramma Hellas på eit skjørt tidspunkt, der landet var i ferd med å komme seg etter ti harde år og ei krise som betyr at mange framleis lever med etterverknadene.

Nedkøyrt helsevesen

Så langt har Hellas med sine 11 millionar innbyggjarar berre registrert 180 dødsfall blant koronasmitta. Befolkninga har teke pandemien på største alvor, sidan sjukehusa i landet allereie er nedkøyrde etter kriseåra.

Den relativt låge smitteutbreiinga har ført til at spisestader fekk opne ei veke tidlegare enn venta. Frå 4. mai kunne dessutan turistnæringa så smått byrje å gjenopne, og i midten av mai var det igjen mogleg å besøkje strender med inngangspengar.

Denne måndagen vart det dessutan mogleg å ta ferje til og frå dei greske øyane utan å dokumentere at ein er fastbuande eller fraktar varer.

Den 15. juni landar dei første passasjerflya frå utlandet i Aten, medan flyplassar andre stader i landet må vente i to veker til.

Asylsøkjarar i karantene

Hellas ønskte i utgangspunktet at alle turistar skulle teste seg for koronaviruset tre døgn før reise, men forslaget møtte ei kald skulder i Brussel.

I staden vil EU at flypassasjerar bruker ansiktsmasker, at folk held avstand på stranda og eventuelt bestiller tid for å kunne bruke symjebasseng på hotella.

Men på eitt område held greske styresmakter igjen. Restriksjonane er enno ikkje lempa på for titusenvis av asylsøkjarar som bur i leirar rundt omkring i landet. Enkelte stader, der det er registrert koronasmitte, krev no lokale innbyggjarar at leirane framleis skal haldast stengt og bebuarane bli verande i karantene, ifølgje avisa Kathimerini.

Det gjeld mellom anna eit hotell i Kranidi på Peloponnes, der 450 asylsøkjarar har sete i karantene i over ein månad etter at 153 av dei testa positivt for koronaviruset.

