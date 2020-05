Nedgang i amerikansk økonomi

utenriks

USAs bruttonasjonalprodukt fall 5 prosent i årets første kvartal, 0,2 prosentpoeng meir enn første anslag for ein månad sidan.

Det er det største kvartalsmessige fallet i BNP sidan nedgangen på 8,4 prosent i fjerde kvartal 2008, då finanskrisa herja som verst.

Økonomar spår at stenginga av økonomien og den store arbeidsløysa under koronapandemien vil sende BNP ned i ein takt som svarer til 40 prosent per år i inneverande kvartal. Det vil i så fall vere det største fallet sidan 1947.

Torsdag kom òg tal som viser at ordretilgangen i industrien stupte med 17,2 prosent i april etter eit fall på 16,6 prosent i mars.

