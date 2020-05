Greta Thunberg kritiserer København for kloakkutslepp

utenriks

Thunberg seier på Facebook at dette er «det same København som hevdar at dei skal vere klimanøytrale innan 2025». Den danske hovudstaden har mål om å bli den første hovudstaden som klarer å bli klimanøytral.

Nye tal frå det danske miljødepartementet opplyser at det mellom 2014 og 2018 vart sloppe ut over 35 millionar kubikk ufiltrert kloakkvatn i Øresund. Årsaka er at reinsestasjonane i København ikkje har takla vassmassane som har oppstått etter kraftig regnvêr.

Denne veka vart eit planlagt utslepp på 290 millionar liter kloakkvatn i Øresund utsett til hausten, noko som har vorte omtalt i danske medium.

