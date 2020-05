Forskar: Beijing vil ikkje at Hongkong skal bli som resten av Kina

utenriks

USA har erklært at dei ikkje lenger ser på Hongkong som eit sjølvstyrt område fordi Beijing vil innføre ei nasjonal sikkerheitslov i territoriet. Men det er uvisse både om innhaldet i den kinesiske lova og følgja av at USA endrar syn på Hongkong.

– Det som er tydeleg, er at Hongkong blir ein del av noko som stadig meir liknar på ein kald krig mellom USA og Kina, meiner sosialantropolog Henning Kristoffersen.

Han er forskar ved Universitetet i Oslo, ekspert på kinesisk forretningskultur og rådgivar for konsulentselskapet The Governance Group.

USA har stelt seg til Hongkong som eit eige, sjølvstyrt område, med særskild handelsstatus uavhengig av Kina. No har altså utanriksminister Mike Pompeo erklært at USA ikkje lenger ser å området på denne måten.

– Vi veit ikkje kva det kjem til å bety i praksis, seier Kristoffersen, men meiner utviklinga uansett skapar tvil blant dei over 1.300 amerikanske selskapa som er til stades i Hongkong.

Handelspartnar og bruhovud

Kristoffersen påpeikar at USA dei siste åra har hatt eit handelsoverskot på om lag 30 milliardar amerikanske dollar overfor Hongkong. Fleire titusen arbeidsplassar i USA er knytt til handelen og den tidlegare britiske kolonien er ein viktig eksportmarknad for mellom anna elektronikk, diamantar, kjøtt og landbruksvarer.

Men det som gjer byen spesielt viktig, er at den er base og bruhovud for selskap som investerer i Kina. Ei viktig årsak til det, er at området har eit eige juridisk system, verna av Hongkongs «minigrunnlov», som gir området fridommar resten av Kina ikkje har.

– Hongkong har vorte kåra til den friaste økonomien i verda fordi dei har låge skattar, eit effektivt byråkrati og ein rettsstat som kommersielle aktørar stoler på, seier Kristoffersen.

Mellom anna er såkalla immaterielle rettar betre verna i Hongkong enn i resten av Kina.

Samtidig bruker kinesiske selskap Hongkong som base for å investere utanlands. Og med aukande konflikt mellom Kina og USA, proteksjonisme og polarisering, kan Hongkongs posisjon som buffersone bli endå viktigare for Kina, meiner Kristoffersen.

– Beijing ønskjer ikkje at Hongkong berre skal bli ein vanleg kinesisk by med 7 millionar menneske. Dei ønskjer å behalde det som det er, eitt land og to system, seier Kristoffersen.

Demokratikamp

Makthavarane i Beijing såg seg likevel nøydde til å gjere noko, meiner han og viser til at Hongkongs eigne styresmakter ikkje har oppfylt forpliktinga si i minigrunnlova om sjølv å innføre ei nasjonal sikkerheitslov.

Samtidig har kampen om Hongkongs fridommar vorte stadig hardare. I lang tid har det vore uro, med demokratiforkjemparar i gatene og samanstøytar med politiet.

Beijing har mista trua på at styresmaktene i Hongkong vil klare å handtere det, meiner Kristoffersen. Torsdag vedtok altså Folkekongressen at Hongkong skal underleggjast ei nasjonal sikkerheitslov. Lova skal skrivast av det politiske leiarskapet.

Det vil sikre stabiliteten til området og velstand i lang tid, sa den kinesiske statsministeren Li Keqiang torsdag, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Men uroa i gatene gjer òg internasjonale selskap usikre, påpeikar Kristoffersen.

Det same seier Stuart Witchell, Asia-sjef for rådgvigningsgruppa Berkely Research. Dersom uroa held fram, vil det føre til at toppleiinga i selskapa vil forlate byen, og både utanlandske selskap så vel som Hongkong-baserte vil revurdere planane sine, hevdar han overfor Financial Times.

(©NPK)