FN: Ein av seks unge har slutta å jobbe under pandemien

Dei økonomiske konsekvensane av virusutbrotet har ramma dei unge spesielt hardt.

I ein ny rapport frå Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) går det fram at dei unge er hardare ramma enn andre, og at pandemien kan påverke arbeids- og karrieremoglegheitene i mange år framover.

– Eg trur ikkje det er ei overdriving å snakke om faren ved ein nedstengingsgenerasjon, seier ILO-sjef Guy Ryder på ein pressekonferanse onsdag.

Akterutsegla

– Medan vi kjem oss etter pandemien, vil mange unge rett og slett bli ståande igjen. Mange, seier han og åtvarar om at sjokket som unge menneske har vorte utsett for, vil vare i eit tiår eller lenger.

– Folk vil få varige sår av dei umiddelbare konsekvensane av pandemien, seier han.

Sjølv før utbrotet var den globale arbeidsløysa blant unge på 13,6 prosent (2019), langt høgare enn for noka anna aldersgruppe. 267 millionar unge var verken i arbeid, i praksis eller under utdanning.

Alt i alt reknar ILO med at koronakrisa vil føre til at 10,7 prosent av timane der det blir arbeidd, blir borte i andre kvartal av 2020 samanlikna med dei tre siste månadene i 2019. Det svarer til 305 millionar arbeidsplassar.

Unge kvinner

Alle aldersgrupper er ramma, men tal frå ei rekkje land tyder på at det har vore ein kraftig auke i ungdomsarbeidsløysa sidan februar, spesielt blant unge kvinner.

I Canada auka til dømes den generelle arbeidsløysa med 6 prosentpoeng frå februar til april, men for unge menn steig ho med 14,3 prosentpoeng (til 27,1 prosent), og for unge kvinner spratt ho opp med heile 20,4 prosentpoeng (til 28,4 prosent).

Liknande tendensar finst i USA og ei rekkje andre land, ifølgje ILO-rapporten.

Organisasjonen har likevel ikkje nok data til å fastslå den totale ungdomsarbeidsløysa i verda sidan koronautbrotet byrja.

Trippel-sjokk

I rapporten blir det åtvara mot at ungdom står overfor eit «trippel-sjokk» som følgje av krisa, som ikkje berre øydelegg arbeidsmoglegheitene, men som også forstyrrar utdanningsforløp og praksis, noko som har gjort det langt vanskelegare å komme inn på arbeidsmarknaden eller skifte jobb.

Det går fram at rundt halvparten av studentane forventar forseinkingar i utdanninga, medan 10 prosent trur at dei ikkje kjem til å greie å fullføre opplæringa i det heile.

Og så mange som 60 prosent av dei unge kvinnene og 53 prosent av dei unge mennene som er med i undersøkinga, føler uvisse og frykt knytt til karriereplanane.

Krev raske tiltak

ILO ber no om eit raskt og omfattande svar på krisa, mellom dei program som garanterer arbeid og utdanning for dei unge.

– Viss talenta og energien deira blir uviktig på grunn av manglande moglegheiter eller kompetanse, vil det øydeleggje for heile framtida vår og gjere det langt vanskelegare å byggje opp igjen ein betre, post-covid-økonomi, seier Ryder.

ILO ber òg om at land trappar opp testing og smittesporing slik at fleire kan vende tilbake til jobb. Rapporten påpeikar ein sterk samanheng mellom desse tiltaka og lågare grad av økonomisk nedstenging. I snitt er det eit 50 prosents lågare bortfall av arbeidsplassar i land som har følgt denne oppskrifta.

Det kjem av at strenge test- og smittesporingsregime reduserer behovet for strenge smittevernrestriksjonar, og det aukar tilliten til at det er trygt å gå i butikken eller på restaurantar.

