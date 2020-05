Canadisk domstol opnar for Huawei-utlevering

utenriks

Rettsavgjerda onsdag slår fast at skuldingane mot Meng vil halde vatn i ein canadisk domstol, noko som er eit viktig nålauge for å vurdere grunnlaget for utlevering.

Meng, som er finansdirektør i Huawei, nestleiar i styret og dotter av grunnleggjaren til selskapet Ren Zhengfei, er ettersøkt av amerikanske styresmakter, skulda for brot på USAs sanksjonar mot Iran.

Ho vart arrestert i Canada i 2018 på oppfordring frå USA, som har bede om at ho må bli utlevert. Kina har kritisert arrestasjonen i sterke ordelag og det diplomatiske forholdet mellom Beijing og Canada har sidan kjølna.

Huawei skuffa

USA skuldar òg Meng for bedrageri, men sjølv avviser ho alle skuldingar.

Huawei seier i ei fråsegn at selskapet eit skuffa over rettsavgjerda på onsdag i Canada og gjentek at det meiner Meng er uskuldig.

– Vi forventar at det juridiske systemet i Canada til slutt vil bevise at Meng er uskuldig. Advokatane hennar kjem til å halde fram arbeidet for at rettferda sigrar i denne saka, skriv selskapet.

Politisk spel

Den kinesiske ambassaden i Ottawa skuldar USA for å prøve å øydeleggje Huawei og seier Canada er USAs medsamansvorne. Dei ber om at Meng straks slepper fri.

– Heile saka er utelukkande ei alvorleg politisk hending, seier dei i ei fråsegn.

Ni dagar etter at Weng vart arrestert, vart to canadiarar arresterte i Kina. Arrestasjonen av den tidlege diplomaten Michael Kovrig og forretningsmannen Michael Spavor blir sett på som gjengjelding frå Kina. Dei har vore arresterte i meir enn 500 dagar på vilkårleg grunnlag, ifølgje canadiske styresmakter.

Statsminister Justin Trudeau insisterer på å la rettssaka gå sin gang. Han uttalte førre veke at det kommunistleidde Kina ikkje ser ut til å forstå kva det betyr å ha ein uavhengig domstol.

(©NPK)