Boeing startar produksjonen av 737 Max

Produksjonen har så smått starta ved fabrikken til selskapet i delstaten Washington og vil gradvis auke utover året, seier Boeing i ei fråsegn.

737 max-fly over heile verda vart sett på bakken i mars i fjor etter to ulykker som til saman kosta over 300 menneske livet.

I januar vart produksjonen stoppa ved fabrikken i Renton fordi det var usikkert når amerikanske luftfartsstyresmakter ville gi grønt lys til å setje flytypen i ordinær trafikk igjen.

Nyheitsbyrået Reuters melde i april at ei slik godkjenning ikkje er venta før i august.

