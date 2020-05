Stor skepsis til koronavaksine i USA

utenriks

Over 1,7 millionar amerikanarar har fått påvist koronasmitte og talet på døde har no passert 100.000. Dette gjer USA til det hardast ramma landet i verda. Men skepsisen amerikanarane har til vaksinasjon er likevel stor, ifølgje meiningsmålinga frå NORC.

20 prosent av dei spurde seier at dei vil nekte å la seg vaksinere, medan 31 prosent seier at dei er usikre på om dei vil ta ein slik vaksine dersom dei får tilbodet.

62 prosent av dei som opplyser at dei stemmer på Demokratane seier at dei vil la seg vaksinere, medan 43 prosent av republikanarane seier det same.

Bekymra

Sju av ti blant dei som ikkje vil la seg vaksinere, seier at dei er usikre på om ein koronavaksine vil vere tilstrekkeleg testa og trygg, viser målinga.

Sju av ti av dei som vil la seg vaksinere, svarer at livet ikkje vil bli slik det var før utan det vernet ein vaksine vil gi.

Koronaviruset har vist seg å vere mest dødeleg for eldre og kronisk sjuke, og 67 prosent av dei spurde over 60 år seier at dei vil la seg vaksinere. Blant dei under 60 år er delen 40 prosent.

Skeptiske minoritetar

Afroamerikanarar og amerikanarar med latinamerikansk bakgrunn er til dels kraftig overrepresentert blant dei som døyr etter å ha fått påvist koronasmitte i USA, men skepsisen til vaksine er likevel stor blant dei.

Berre 25 prosent av afroamerikanarane og 37 prosent av dei med latinamerikansk bakgrunn seier at dei vil la seg vaksinere, medan delen blant kvite amerikanarar er 56 prosent, viser NORC-målinga.

Når ein eventuell vaksine mot koronaviruset kan vere klar, er eit ope spørsmål. President Donald Trump har optimistisk hevda at ein vaksine kan vere klar innan utgangen av året, medan europeiske ekspertar seier at det minst vil ta eitt år.

