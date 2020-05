300 arresterte under demonstrasjon i Hongkong

utenriks

Demonstrasjonen var retta mot behandlinga i den lovgivande forsamlinga av ei ny og omstridd sikkerheitslov, som mellom anna vil gjere det forbode «å fornærme» den kinesiske nasjonalsongen.

Dersom den nye lova blir vedteken, kan slike markeringar gi opptil tre års fengsel og bøter på opptil 64.000 kroner.

Demokratiforkjemparar i Hongkong ser lova som eit nytt angrep mot ytringsfridommen og eit ledd i Beijings forsøk på å gjere Hongkong til ein ordinær del av Kina.

Buing

Kina er rasande over at det ofte blir bua når Kinas nasjonalsong blir spelt i Hongkong, noko som mellom anna skjer under fotballkampar.

– Som hongkongkinesarar har vi eit moralsk ansvar for å respektere nasjonalsongen, sa Hongkongs de facto nestleiar, Matthew Cheung, før møtet i nasjonalforsamlinga.

Lova er alt behandla ein gong, og den siste og endelege avstemminga kan finne stad alt 4. juni. Alt tyder på at lova då blir vedteken.

Tåregass og peparspray

Berre nokre av representantane i Hongkongs lovgivande forsamling er demokratisk valde, og demokratiforkjemparane er derfor i mindretal.

Dei siste månadene har dei ved bruk av såkalla filibustertaktikk i justiskomiteen i det lengste freista å utsetje ei avstemming over det nye lovforslaget.

Onsdag var stemninga spent både i og utanfor den lovgivande forsamlinga. Bygningen var omgitt av politisperringar og barrikadar, og opprørspoliti brukte tåregass og peparspray for å halde demonstrantar på avstand.

Visse rettar

USAs president Donald Trump har åtvara om at Hongkong kan miste statusen sin som globalt finanssentrum dersom den foreslåtte sikkerheitslova blir innført.

I avtalen med Storbritannia, som etter 157 års styre gav slepp på den gamle kronkolonien sin i 1997, heiter det at Hongkong er garantert visse rettar fram til 2047.

Avtalen var med på å gjere Hongkong til det finansielle sentrumet det er i dag. Men dei seinare åra har uro og opptøyar prega byen, og Kina har vore bestemd på å temme dette opprøret.

(©NPK)