Spania har passert 27.000 koronadødsfall

utenriks

Talet frå helsestyresmaktene tysdag viser at totalt 236.259 personar har fått påvist koronasmitte, melder kringkastaren RTVE.

Spania endra koronastatistikken måndag. Det førte til at talet på døde fall 372 frå søndag til 26.834 måndag og talet på nye smittetilfelle fall med nesten 2.000 i same tidsrom.

Den nye utrekningsmodellen ser no bort frå smittetilfelle og dødsfall som vart anteke å vere koronarelaterte, men ikkje stadfesta. Det nye systemet ser òg bort frå tilfelle der same person var meld død to gonger.

(©NPK)