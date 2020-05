SV-politikar skuffa over Moria-kompromiss

utenriks

– Det er bra at regjeringa no seier ho vil hjelpe, seier Andersen til NTB.

Ho er likevel kritisk til vilkåret til regjeringspartia om at minst åtte–ti andre europeiske land må ha henta ut asylsøkjarar frå Moria-leiren og andre leirar i Hellas før Noreg gjer det same.

– No er det mange europeiske land som har sagt ja. Hellas har bede oss, EU har bede oss, FN har bede oss. Vi veit at det er krise i desse leirane, og vi veit at vi kan hjelpe. Så eg må seie at eg er veldig skuffa over både regjeringa og over Venstre og KrF, seier Andersen.

SV-politikaren meiner regjeringa i praksis legg avgjerda over i hendene på andre land.

– Det må eg seie eg meiner er svakt, seier ho.

