Rapport: Koronapandemien får katastrofale følgjer for millionar av barn

1,5 milliardar barn har mista verdifull skulegang som følgje av stengde skular i 188 land, og risikoen for seksuelle overgrep, barnearbeid, tvangsekteskap og tidleg graviditet har auka, konstaterer den nederlandske organisasjonen KidsRights.

For mange av barna har det daglege skulemåltidet òg vore det einaste faste måltidet dei har fått, og stengde skular har derfor resultert i underernæring.

Koronapandemien har òg ført til stans i vaksinasjon mot sjukdommar som polio, og 78 millionar barn i 23 land har heller ikkje fått vaksine mot meslingar som planlagt.

– Det vil resultere i auka barnedødelegheit og koste hundretusenvis av barneliv, ifølgje KidsRights.

FN anslår samtidig at mellom 42 og 66 millionar barn vil hamne i ekstrem fattigdom som eit resultat av dei dramatiske følgjene koronapandemien har fått for økonomien i mange land.

Klokka blir skrudd tilbake

KidsRights Index 2020-rapport om barn i verda og rettane deira er baserte på statistikk frå FNs ulike organisasjonar og er nedslåande lesing.

– Etter år med framgang i arbeidet med å sikre velferd for barn, skrur denne krisa klokka tilbake, seier grunnleggjar av organisasjonen og leiar Mark Dullaert.

Han viser til at styresmaktene i land etter land kjempar ein innbiten kamp for å hindre at helsevesenet og økonomien bryt saman, og det er derfor smått med ressursar og lite merksemd om barn og rettane deira.

– Å gi barn ei kald skulder kan bli katastrofalt både på kort og lang sikt, både for noverande og framtidige generasjonar, seier Dullaert.

Island på topp

Med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og FN-statistikk har KidsRights rangert 181 land etter fem kriterium: Retten for barn til liv, helse, utdanning og vern, og dessutan i kva grad landet skaper eit miljø for rettane til barn.

Island toppar lista i år som i fjor, følgd av Sveits, Finland, Sverige, Tyskland, Nederland, Slovenia, Frankrike, Thailand og Danmark.

Noreg hamnar på 14.-plass og skårar særleg dårleg på det siste punktet, der rundt 80 andre land gjer det betre.

Når det gjeld retten til vern for barn, er Noreg oppe på fjerdeplass, men hamnar på 18.-plass når det gjeld rett til helse og 12.-plass under rett til utdanning.

Rasar nedover

Eit land som Australia har falle frå 19. til 135.-plass på årets liste, som følgje av behandlinga av asylsøkjarbarn, flyktningar og migrantar, og dessutan diskriminering av urfolk.

Storbritannia rasar òg nedover på lista og hamnar på 169.-plass som følgje av diskriminering og stigmatisering av romfolk.

Aller nedst på lista ligg Tsjad, Afghanistan og Sierra Leone, og KidsRights er òg djupt bekymra over situasjonen for barn i Syria og Venezuela.

(©NPK)