Putin klar for forseinka feiring av sigeren over Hitler

– Ifølgje ekspertar kan smittetoppen no bli rekna som passert, sa Putin til forsvarsminister Sergej Sjojgu måndag då han bad Sjoigu byrje å førebu den utsette minnemarkeringa for andre verdskrigen.

Planen var å markere 75-årsdagen for sigeren i andre verdskrigen 9. mai, men allereie i april varsla Putin utsetjing av markeringa fordi koronaviruset spreidde seg raskt.

Dåverande Sovjetunionen hadde den største allierte styrken og vart påført titals millionar drepne under krigen. Sigeren mot Nazi-Tyskland er framleis ei stor kjelde for nasjonal stoltheit i Russland.

Same dag som Putin varsla ny dato for minnemarkeringa, og same dag som han sa at landet har passert toppen av smittekurva for koronaviruset, registrerte Russland 174 nye dødsfall knytt til koronaviruset frå måndag til tysdag, det største talet på døde på eitt døgn så langt.

Same døgn vart det registrert 8.915 nye smittetilfelle, medan 12.331 personar i same tidsrom vart friskmelde. Det er det største talet friskmelde på eitt døgn så langt og eit teikn på at smittespreiinga i Russland har byrja å falle dei siste vekene. Som følgje av dette har russiske styresmakter byrja å lempe på restriksjonane som vart innførte for å avgrense smittespreiinga.

Russland har registrert rundt 3.800 dødsfall knytte til koronasmitte og over 360.000 smittetilfelle. Berre USA og Brasil har fleire påviste smittetilfelle enn Russland.

