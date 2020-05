utenriks

I 2019 var det 25.000 rettssaker knytte til korrupsjonsrelaterte lovbrot, ifølgje ein årleg rapport frå den kinesiske påtalemakta. 29.000 personar vart dømde.

16 av sakene involverte partimedlemmer i kommunistpartiet knytte til delstatsstyresmakter eller på departementsnivå.

Over ein million personar har vorte straffa i samband med president Xi Jinpings offensiv for å få bukt med korrupsjonen i landet. Kritikarar skuldar han for å bruke offensiven til å slå ned på politiske motstandarar.

