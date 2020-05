Koronarestriksjonar hindra Nederlands statsminister i å ta farvel med den døyande mor si

utenriks

Rutte opplyste måndag om at mora Mieke Rutte-Dilling døydde 13. mai, rundt to månader etter at Nederland innførte strenge koronarestriksjonar 20. mars.

– Statsministeren har følgt alle retningslinjer, svarte ein talsperson for Rutte på spørsmål om statsministeren hadde sett mor si i tida før ho døydde.

Nyheita om dødsfallet til mora kom etter at det vart kjent at rådgivaren til Storbritannias statsminister Boris Johnson, Dominic Cummings, har brote britiske reiserestriksjonar. Saman med kona og sonen køyrde Cummings frå London til eigedommen til foreldra i Durham i slutten av mars.

Reisa vart gjort fordi Cummings meinte at det ikkje var trygt for familien å opphalde seg i bustaden i London etter at kona hans vart sjuk.

