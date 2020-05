Italiensk minister: 15. juni blir D-dag for europeisk turisme

utenriks

– Vi jobbar for at vi alle kan starte igjen samtidig i Europa 15. juni, sa Luigi Di Maio til kringkastaren Rai måndag kveld. Italia er inne i ein diskusjon med Austerrike, som førebels ikkje vil opne grensene for naboane i sør. Di Maio seier han likevel har fått forsikringar om at tyskarar – ei viktig turistgruppe i Italia – skal få passere gjennom Austerrike.

Tyskland har allereie sagt at dei vil opne for turistar frå 31 land – alle EU- og Schengen-landa, inkludert Noreg – nettopp den 15. juni. Vilkåret er at den positive utviklinga av koronapandemien held fram. Planen kan bli godkjend av Angela Merkels regjering allereie onsdag.

Ulike variantar og planar

Hellas, Kroatia og Slovenia har allereie fjerna nokre restriksjonar og har lagt fram planar om ytterlegare lettingar basert på bilaterale avtalar og utviklinga i sjukdomsbildet i andre land. Slovenia vart for halvanna veke sidan det første landet i Europa som erklærte at epidemien var over, og tysdag opna dei for innreise frå resten av Schengen. Men hovudregelen er framleis at dei som kjem til landet, må i karantene.

Hellas, som er det landet i Europa som er mest avhengig av turisme, har laga ei liste over land dei vil opne for. Personar frå landa på lista, som inkluderer nokre land utanfor EU, kan frå 1. juni sleppe karantene og testing.

Kroatia opnar grensa for ei rekkje europeiske land fredag. Tsjekkia, Slovakia og Ungarn opnar for fri ferdsel mellom landa, men førebels berre for opphald på under to døgn. Dei som blir lenger enn det, må belage seg på to vekers karantene når dei kjem heim.

Etterlyser felles reglar

Spania, som også har ei stor turistnæring, vil droppe karantene for andre Schengen-borgarar frå 1. juli. Utanriksminister Arancha Gonzalez vil ha med resten av landa på felles reglar og prinsipp for opning av grensene.

– Vi må jobbe saman for å definere reglane som lèt oss ta tilbake retten til fri rørsle innan Europa, seier ho til radiostasjonen Cadena SER, ifølgje Reuters.

Også Tyskland ønskjer eit felles regelverk: Dei vil ha ein EU-standard og kan foreslå metoden dei sjølv brukar. Han inneber at smitteverntiltak må strammast inn igjen dersom det oppstår fleire enn 50 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar gjennom ein sjudagarsperiode.

I eit utkast skriv tyskarane at EU-kommisjonen bør utvikle ein prosedyre for å vurdere tiltaka.

(©NPK)