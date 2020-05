Tyskland reddar Lufthansa

utenriks

Redningspakken er på om lag 9 milliardar euro, drygt 98 milliardar kroner, stadfestar selskapet og regjeringa måndag ettermiddag.

Avtalen inneber at regjeringa kjøper ein aksjedel på 20 prosent i selskapet for drygt 3,2 milliardar kroner. Staten får dessutan to styreplassar.

– Før koronaviruspandemien var selskapet driftsmessig sunt og lønnsamt, og det hadde gode framtidsutsikter, heiter det i ei fråsegn frå det tyske økonomidepartementet.

Redningspakken må no godkjennast av EU-kommisjonen, eigarane av flyselskapet og fleire organ i Berlin.

Den tyske regjeringa har forhandla med flyselskapet i fleire veker, og krisehjelpa vil bestå av både statlege investeringar og lån.

Staten skal trekke seg som aksjonærar i selskapet innan utgangen av 2023, ifølgje Lufthansa.

Rundt 90 prosent av Lufthansas fly er sette på bakken som følgje av koronapandemien, og selskapet har opplyst at dei taper nærare 9 milliardar kroner i månaden.

Flyselskapet har 138.000 tilsette og titusenvis av arbeidsplassar er i fare som følgje av krisa.

