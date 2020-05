Taiwan vil hjelpe Hongkong-befolkninga

utenriks

Politiet i Hongkong brukte søndag tåregass og peparspray for å roe ned demonstrasjonar mot Beijings foreslåtte sikkerheitslov for Hongkong.

Lova, som truleg blir vedteken av Folkekongressen måndag, er venta å leggje ned forbod mot «forræderi» og «undergraving av staten».

Befolkninga fryktar at ho først og fremst skal undergrave fridommane til den tidlegare britiske kolonien. Særleg vekkjer det frykt at lova opnar for at kinesiske tryggingsagentar kan operere i Hongkong.

Demonstrantane blir støtta av Taiwan. Tsai har ikkje presisert kva ho meiner «nødvendige assistansen» vil vere. Ho skriv på Facebook at «det internasjonale samfunnet proaktivt har strekt ut si hand for å hjelpe innbyggarane i Hongkong» og at Taiwan skal vere «endå meir proaktive» i støttearbeidet sitt.

Tsai omtaler Beijings lovforslag som ein alvorleg trussel mot Hongkongs fridommar og rettslege sjølvstende, og seier at kuler og undertrykking ikkje er måten å handtere ønsket frå Hongkong-befolkninga om fridom og demokrati.

(©NPK)