Sluttspurt for norsk kamp om plass i FNs tryggingsråd

utenriks

Det er Verdas FN-samband som arrangerer den digitale debatten og kandidathøyringa for Canada, Irland og Noreg i New York. FN-ambassadør Mona Juul skal representere Noreg.

Høyringa skulle vore halde for fleire veker sidan, men har vorte utsett på grunn av koronapandemien. Avstemminga om kven som skal fylle dei to ledige plassane i den såkalla vestgruppa, skal likevel haldast som planlagt 17. juni.

Sist gong Noreg var medlem i FNs tryggingsråd var i 2001–2002. Allereie i 2007 byrja Noreg ein forsiktig kampanje for å sikre seg ein av dei ti roterande plassane, ifølgje utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H). I 2016 vart kampanjen trappa opp, og sidan då har den kosta Noreg 29 millionar kroner, ifølgje Utanriksdepartementets eiga oversikt.

I ein kronikk i Aftenposten laurdag skriv Søreide at Noreg spesielt vil prioritere å jobbe for respekt for folkeretten og menneskerettane. Regjeringa argumenterer mellom anna med at Noreg har inngåande kjennskap til mellom anna Sør-Sudan, Colombia, Myanmar, Filippinane og den israelsk-palestinske konflikten gjennom fredsdiplomatiet sitt.

Andre saker som Noreg ønskjer å setje på dagsordenen, er deltakinga blant kvinner i fredsprosessar og vern av sivile. Noreg vil òg jobbe for at klimarelaterte tryggingstruslar blir drøfta i Tryggingsrådet.

FNs tryggingsråd er det einaste internasjonale organet med mandat til å fatte folkerettsleg bindande vedtak om konfliktløysing, fredsbevarande operasjonar, sanksjonar og maktbruk.

