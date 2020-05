Russisk aktor krev 18 års fengsel for spiontiltalt amerikanar

utenriks

Whelan er tiltalt for spionasje etter å ha vorte stoppa med ei minnebrikke som inneheldt statsløyndommar.

Den 50 år gamle tidlegare marinesoldaten seier han fekk minnebrikka frå ein kjent sidan han trudde brikka inneheldt feriebilde. Whelan, som også har britisk, canadisk og irsk statsborgarskap, vart arrestert på eit hotell i Moskva i desember 2018.

– For å vere ærleg så er vi sjokk, sa Whelans forsvarar, advokat Vladimir Sjerebenkov, utanfor rettslokalet.

Dom klar i juni

Rettssaka, som starta i mars, gjekk for lukka dører og heldt fram trass i koronapandemien og diplomatisk press.

Strafferamma for spionasje er opptil 20 års fengsel etter russisk rett. Ifølgje advokat Sjerebenkov er dommen klar 15. juni.

USA har fordømt fengslinga av Whelan og seier at det ikkje er tilstrekkelege bevis mot han.

Fangeutveksling?

Saka mot Whelan har skapt spekulasjonar om at USA og Russland posisjonerer seg for ei fangeutveksling. I 2011 vart den russiske piloten Konstantin Jarosjenko dømt til 20 års fengsel for å ha medverka til å smugle kokain til USA.

Whelan vart dimittert frå marinekorpset på grunn av dårleg åtferd. Då han vart arrestert, arbeidde han som global tryggingsdirektør for ein amerikansk bildelprodusent og var busett i Michigan. Familien hans seier han var i Russland på grunn av bryllaupet til ein venn.

(©NPK)