Johnsons rådgivar politimeld for karantenebrot

utenriks

Ein pensjonert kjemilærar seier han såg Cummings og familien 12. april i byen Barnard Castle i Nord-England, skriv The Guardian og Mirror. På den tida var Cummings etter eiga utsegn framleis sjuk med koronasymptom.

Den mektige politiske rådgivaren er i hardt vêr etter at det kom fram at han trassa koronareglane då han reiste 42 mil frå London til Durham i staden for å isolere seg heime. Formålet skal ha vore å besøkje foreldra hans så dei kunne passe sonen medan Cummings og kona var sjuke. Småbyen Barnard Castle er eit populært reisemål rundt tre mil frå Durham.

Johnson forsvarte Cummings på ein pressekonferanse søndag, men presset mot den britiske statsministeren aukar. I tillegg til at både biskopar og helsearbeidarar meiner Cummings må gå, kjem det skarp kritikk internt i partiet. 15 parlamentsmedlemmer ber sjefen kvitte seg med den omstridde rådgivaren, ifølgje Sky News.

Sjølv den elles så regjeringsvennlege avisa Daily Mail spør no «kva planet [Johnson og Cummings] er på». Ein redaktør i Financial Times viser til at ein nær medarbeidar av tidlegare statsminister Tony Blair ein gong skal ha sagt at «viss Mail og Guardian er einige, er det berre å gi seg med éin gong».

(©NPK)