FHI presiserer kven som skal testast: Unødvendig å teste friske

Det meiner Folkehelseinstituttet (FHI), som tilrår at det no blir utført test for koronaviruset sars-CoV2 av alle personar med akutt luftvegsinfeksjon som har feber, hoste eller er tungpusta, eller som lege mistenkjer har covid-19.

I ei pressemelding måndag forklarer FHI at viss ein testar ein person som ikkje har symptom eller auka risiko for å ha vorte smitta, og som lever i eit samfunn med lite smitte – slik Noreg er per no, er det svært lite sannsynleg at personen testar positivt.

Slik situasjonen er no, anslår FHI at om ein testar 12.000 tilfeldige personar i Noreg, vil ein få rundt 15 positive prøvesvar, der berre eitt av dei er reell koronasmitte, medan dei 14 andre er falske positive prøvesvar. Det vil seie at personen som testar positivt eigentleg er frisk. Ved svært låg smitte i samfunnet gjeld dette sjølv om testen (PCR-test) i seg sjølv er av god kvalitet.

– I slike situasjonar bør ikkje helsepersonell stole på eit positivt resultat før dei har teke ein ny prøve som stadfestar det, seier lege Joakim Øverbø ved Folkehelseinstituttet.

Om ein symptomfri person utan risiko i eit tilnærma smittefritt samfunn skulle teste positivt, er det faktisk høgt sannsyn for at det positive svaret er falskt, og derfor lite formålstenleg å masseteste friske menneske.

